Présidentielle 2019 : Limam Ahmed Ould Mohamedou désigné directeur national de la campagne du canddidat Ould Maouloud

Limam Ahmed Ould Mohamedou, secrétaire permanent du Rassemblement des Forces démocratiques (RFD) a été désigné, à compter de ce 21 avril 2019, directeur national de la campagne du candidat de la coalition des Forces du Changement Démocratique (CFCD), Dr. Mohamed Ould Maouloud, également président de l’Union des Forces du Progrès (UFP). C'est la première décision de ce candidat qui compose ainsi son staff de campagne.

Limam Ahmed est connu pour son engagement et son militantisme au sein du RFD et de l’opposition démocratique. C’est aussi un homme de relations, très courtois et avenant. Son choix n’est donc pas fortuit. Ainsi, il aura la redoutable charge de piloter la machine de campagne de la CFCD. Selon l’un de ses proches, il mesure déjà l'ampleur du défi qui l’attend et s'est engagé à le relever avec l'apport de tous les militants et sympathisants de la coalition.