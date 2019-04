Biram achève son périple au Trarza

C’est par l’étape de Legatt que Biram a achevé samedi soir son périple au Trarza. A pas de charge, le candidat et son cortège ont sillonné Tékane, Fass, Thembass et Mbarwadji2. Le cortège a marqué plusieurs

arrêts. Accueilli chaleureusement par ses sympathisants, le candidat a déroulé durant les rassemblements tenus à cet effet son programme électoral. Il a demandé à ses soutiens de s’enregistrer en masse sur

les listes électorales et à défendre leur vote le jour du scrutin non sans brossé le tableau sombre du pouvoir actuel.

A Bawde, Dar elBarka, Mfeitah el Kheir, Saradongou et Boghé,Biram a décliné les grandes lignes de son pacte de renaissance de la Mauritanie débarassée du racisme,de l’esclavage et des injustices sociales bâtie sur un Etat de droit, la liberté de la jeunesse, de la modernité, de l’enseignement et de la valorisation des langues nationales au même titre que la langue arabe. « Quand j’accéderai au pouvoir, il n’y aura plus une communauté sur une autre », a indiqué Biram. « J’ai engagé la bataille contre le racisme, l’esclavage ; j’ai sacrifié ma vie pour votre liberté. Maintenant, je vous donne rendez vous pour le 22 juin prochain. On va battre le gouvernement du mensonge, du vol et de l’esclavage».

Ce dimanche, le candidat se rendra à Bababé, Mbagne avant de rallier le soir Kaédi. Il est prévu plusieurs arrêts durant le parcours.