Biram Dah Abeïd poursuit sa troisième journée de précampagne

Ce vendredi 19 avril, Biram entame sa troisième journée de sa tournée de précampagne dans le Trarza. Il tiendra des rassemblements à Douze douze, Hsey Amar, Talchtayatt, Nasra, Sekamat, Dar Rghalwat et Jidr el Mohguen.

Jeudi, le candidat a tenu des rassemblements à Keur Macène, Rosso, Tounguène et R’Kiz. A Rosso et R’kz, le candidat a été l’objet d’un accueil populaire. Des défilés motorisés ont été organisés par ses sympathisants qui ont bravé une chaleur torride. « Le Changement, c’est maintenant ou jamais », ont scandé ses sympathisants. « Je vais vous rendre votre dignité, vos terres et votre mauritanité», a promis le candidat à ses soutiens rassemblés à Tounguène et Keur Macène. Biram Dah ABeid a demandé aux populations d’effectuer le « bon choix », lors du scrutin du 22 juin prochain, pour garantir « un meilleur avenir à leurs enfants et à eux-mêmes dans les domaines de l’éducation et de la santé … ». Il a promis aux populations d’impulser des changements afin de garantir un Etat de droit, d’instaurer l’équité et l’égalité des chances entre tous les mauritaniens.

Le candidat s’est élevé contre la dilapidation et la mauvaise gestion des ressources, le trafic de faux médicaments, l’absence de toutes possibilités de faire carrière dans l’administration, en raison des

discriminations contraignant des cadres à l’exil ou à évoluer au sein des organisations étrangères. Il citera les cas de Dame Fall et Dame Ba, membres de IRA et natifs de Tounguène.

Biram a par ailleurs invité les populations à ne pas céder à la corruption. Partout où il est passé, les populations lui ont fait part de leurs doléances.