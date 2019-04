Biram en précampagne à Mederdra, N’Diago et Keur Macène

C’est à pas de course que le candidat Biram Dah Abeid s’est rendu successivement à Mederdra et N’Diago, mercredi avant de faire cap jeudi matin sur Keur Macène.

Au cours des différents rassemblements populaires qu’il a présidés, le candidat Biram s’est engagé à résoudre, une fois élu, les problèmes auxquelles les populations se sont confrontées.

Détaillant les grandes lignes de son programme de changement, le député candidat a délivré à ses sympathisants un message d’espoir.

Biram Dah Abeïd s’est particulièrement adressé à la jeunesse de ces Localités pour l'inviter à être les porteurs de changements. Le candidat a invité les populations à s’inscrire massivement sur les listes électorales, à se dresser contre la fraude, en vue d’impulser le changement.

Au cours de ces rassemblements, Biram Dah Abeïd a dressé un tableau particulièrement sombre de la situation du pays marquée ces dernières années par une paupérisation extrême, l’enclavement, la mauvaise gestion économique de la situation du pays, le chômage les injustices sociales, la déliquescence des secteurs de la santé et de l’éducation.

De leur côté, les représentants des populations ont exposé leurs doléances et ont promis de voter pour le candidat, lors de la prochaine échéance présidentielle.