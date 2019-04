Union des mauritaniens en Espagne: Communiqué de Presse

La Communauté mauritanienne résidente en Espagne représentée par l’Union des Mauritaniens en Espagne, consciente de son devoir civique national, s’adresse à la CENI et aux autorités nationales en vue de son association et sa participation aux élections présidentielles prévues prochainement.

La Communauté Mauritanienne en Espagne est constituée de citoyens de la République à part entière qui jouissent pleinement de leurs droits civiques et politiques comme électeurs garantis par l’article 3 de constitution révisée de 1991.

Partant de ce fait, nous réclamons et ce, dans les meilleurs délais:

- L’établissement de listes électorales au niveau de nos représentations diplomatiques et consulaires de Madrid et de Las Palmas et dans les villes où se trouvent des concentrations de nos concitoyens.

- La mise à disposition de ces représentations du matériel électoral et des moyens humains suffisants et nécessaires pour le bon déroulement de ces élections.

- La mise en place de bureaux de vote dans les villes espagnoles ou se trouvent des concentrations significatives de notre Communauté en Espagne.

Nous rappelons, que selon les dernières informations de l’Institut National des Statistiques (Espagne Janvier 2019), le nombre de mauritaniens porteurs d’un titre de séjour en Espagne est de 8165 personnes auxquels il faut ajouter plus de 3000 personnes naturalisées qui disposent d’un décret Présidentiel et 500 personnes sans résidence régulière. Donc, une communauté importante qui peut bien faire une différence.

Notre voeu le plus cher est de voir TOUS les mauritaniens résidents à l’étranger participer à ces élections et à toutes les futures élections pour contribuer à la concrétisation de la démocratie et de son enracinement dans notre cher pays.

Pour le Bureau d’information et de Propagande :

Monsieur Mohamed Ould Sid Ahmed dit Beri