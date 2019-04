Stade Ramdane de Rosso en piteux état : Wade tire la sonnette d’alarme

Le sociétaire du FC Nouadhibou, Mamadou Wade, s’émeut de l’état de dégradation avancée du stade Ramdane de Rosso ; « un véritable champ de ruines », déplore-t-il. Le natif de Rosso plaide donc en faveur de la réhabilitation de ce monument sportif, complètement abandonné à lui-même. L’international mauritanien appelle à la fermeture du stade, tant que des travaux de rénovation ne seront pas entrepris, pour ainsi éviter l’hécatombe. Signalons que Mamadou Wade est très impliqué dans les questions de développement, de jeunesse et de sport. Lors des dernières municipales, il avait brigué la mairie de Rosso.

Le texte en intégral

« Je suis vraiment touché et déçu par l'état du stade traditionnel Ramdane de Rosso. Après avoir si pleinement joué son rôle, en produisant des footballeurs d'élite, il mérite une autre situation que l’actuelle. Je ne peux imaginer qu'il continue à accueillir des matchs, sans une reconstruction ou, du moins, une très grande réfection. Ce stade doit être fermé, tant qu'on n’aura pas pris la résolution et fait le nécessaire pour le rendre confortable, sécuritaire et digne de son vécu. J'attire l'attention des autorités locales et nationales, le ministère de tutelle, pour qu'ils interviennent au secours du football rossossois, grenier du football mauritanien. Les efforts tant entrepris par le président de la fédération de football ne suffiront pas à ce que ce stade retrouve sa véritable image, en un milieu si producteur de talents que l’a été et doit rester Rosso».