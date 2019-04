Les industries extractives ont rapporté 128 millions de dollars (rapport 2016)

Les revenus générés par le secteur des industries extractives en Mauritanie ont atteint un chiffre global de 44,956 milliards de MRO, selon le rapport du Comité National de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (CNITIE), portant sur l’année 2016, présenté à l’occasion d’une rencontre organisée mercredi.

Ce montant a été déterminé « sur la base des données déclarées, après travaux de conciliation. Il englobe tous les revenus encaissés par le Fonds National de Recettes des Hydrocarbures (FNRH), soit 12,181 milliards de MRO, le trésor public pour 32,107 milliards d’ouguiyas et au titre des paiements sociaux infranationaux pour 688 millions de MRO », explique le document qui a fait l’objet d’un partage entre représentants de l’administration, acteurs de la société civile et presse, mercredi.

L’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) exige « la publication de rapports périodiques qui donnent une image complète du secteur extractif dans le pays », rappelle le rapport 2016, réalisé par le cabinet britannique Moore Stephens.

La Mauritanie a été admise comme pays candidat à l’ITIE en novembre 2007.

Depuis lors « le pays a entrepris la mise en œuvre de cette initiative à travers des activités visant à renforcer la transparence des revenus du secteur extractif.

Ce rapport couvre la période du 01 janvier au 31 décembre 2016 et constitue le douzième document du même genre produit par la Mauritanie», explique Mohamed Lemine ould Ahmed, président CN-ITIE.

En Mauritanie le CN-ITIE est composé des représentants de l’administration, des compagnies minières et pétrolières et des acteurs de la société civile.