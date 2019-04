Le scrutin présidentiel 2019 calé au 22 juin

Le premier tour de l’élection présidentielle en Mauritanie est fixé au samedi 22 juin 2019, et en cas de second tour, celui-ci se déroulera le samedi 06 juillet 2019, annonce un décret de la présidence de la République publiée au cours de la nuit du mardi au mercredi.

« Les membres des forces armées et de sécurité inscrits sur les listes électorales voteront le vendredi 21 juin 2019, et en cas de second tour le vendredi 05 juillet 2019.

Les déclarations de candidature sont adressées au Conseil Constitutionnel à partir de la publication du décret fixant la date du scrutin. Celui-ci arrêtera la liste définitive des candidats au plus tard le mercredi 08 mai 2019 à minuit.

Le Conseil Constitutionnel statue sur la régularité des candidatures, en délivre récépissé, établit la liste provisoire des candidats, et la rend publique le jeudi 09 mai 2019.

Le droit de réclamation contre la liste provisoire est ouvert à tous les candidats».

La haute juridiction se prononce sur ces recours dans un délai de 48 heures.

Après avoir statué sur les recours visant la liste provisoire « le Conseil Constitutionnel transfère la liste définitive des candidats au gouvernement qui en assure la publication au plus tard mercredi 22 mai 2019.

La campagne électorale sera ouverte le vendredi 07 juin 2019 à zéro et close le 20 juin 2019 à minuit.

Disqualifié par la limitation constitutionnelle des mandats, le président en exercice, Mohamed ould Abdel Aziz n’est pas candidat à cette élection présidentielle.

Six (6) personnalités ont déjà annoncé leur candidature à ce scrutin.