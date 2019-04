Espagne - G5 SAHEL : Lancement du projet « renforcement de la participation de la femme dans la prévention contre la radicalisation, paix et sécurité et résolution de conflits »

Les jardins de l’Ambassade du Royaume d’Espagne ont abrité, le mardi 16 avril, dans l’après-midi, une cérémonie de lancement du projet de renforcement de la participation des femmes dans les instances de décision du G5 Sahel en matière de prévention contre la radicalisation, paix et sécurité et résolution des conflits au Sahel.

Ce projet, qui démarre quelques semaines après la mise en branle du programme MASAR-Genre, a pour ambition, rappelle l’Ambassadeur d’Espagne, Jésus I. Santos Aguado, d’installer des politiques équitables dans les pays arabes et du nord de la Méditerranée, de répondre au défis actuels à travers une vision de la femme comme agent principal et décisif de la paix. Il représente l’appui du Royaume d’Espagne au Secrétariat Permanent du G5 Sahel pour l’intégration du genre dans l’institution et les mécanismes de décision de l’organisation.

Parlant de la coopération avec la Mauritanie, le diplomate rappelle que l’Espagne travaille avec de nombreux partenaires pour améliorer la situation de la femme en termes d’accès aux activités économiques, à la justice ou à la santé, protection contre les différentes formes de violences…

L’Ambassadeur d’Espagne a également rappelé les efforts de son pays dans l’adoption récente par les Nations Unies de la résolution 1325, laquelle reconnaît, pour la première fois l’effet néfaste des conflits armées sur les femmes et les filles et leur rôle dans la prévention et la résolution des conflits.

De son côté, le secrétaire permanent du G5 Sahel, SE Maman Sambo Sidikou s’est réjoui de la contribution de l’Espagne à l’action du G5 Sahel dans le cadre de sa mission au service du développement et de la sécurité de ses Etats membres. Au cœur de notre démarche, se trouve aussi l’action pour la promotion de sociétés globalement plus justes et équitables, garantissant au mieux les droits, a précisé le permanent du G5 Sahel.

Trois grands axes structurent ce projet

- Offrir des opportunités de formation, d’information et de sensiblisation au profit des femmes et des filles dans le domaine de la prévention de la radicalisation, la résolution de conflits et la consolidation de la paix et de la sécurité,

- Contribuer au renforcement du réseau des femmes en matière de prévention de la radicalisation ; de promotion de la paix, de sécurité et de la gestion de conflits au niveau communautaire dans l’espace du G5 Sahel :

- Développer des activités de plaidoyer, de mobilisation sociale et de communication pour le changement social de comportement en vue d’une plus grande efficacité dans la prévention de la radicalisation, la paix et de sécurité ainsi que la gestion de conflits avec la « perspective Genre » bien ancré dans les instances de décision du G5 Sahel.