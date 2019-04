Ghazouani tire un bilan positif de sa tournée à l'intérieur

Mohamed Cheikh Ahmed, dit Ghazouani, candidat de la majorité à l'élection présidentielle prévue en Mauritanie au mois de juin 2019, tire un bilan positif d’une tournée dans le pays des profondeurs, qui a permis la visite de 36 départements, et de constater les difficiles conditions de vie de ses concitoyens, selon une déclaration publiée dimanche soir par son staff de campagne.

Ghazouani, général à la retraite, ancien chef d’état-major et ex ministre de la défense, est également présenté comme le candidat du président Mohamed ould Abdel Aziz (barré par la limitation constitutionnelle des mandats) et surtout de l’armée, considérée comme la véritable maîtresse du jeu politique dans le pays depuis plus de 40 ans.

Le candidat salue « la chaleur de l’accueil qui lui a été réservé à toutes les étapes » et prend l’engagement d’intégrer toutes les doléances des populations dans son programme électoral exposé à travers le discours d’investiture prononcé le 01 mars 2019, ajoute la déclaration.