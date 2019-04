Un candidat à la présidentielle mauritanienne assiste à la clôture de DAAKA 2019

Le candidat de la « coalition vivre ensemble » à la présidentielle de juin prochain, Dr Kane Hamidou Baba a quitté Nouakchott, ce dimanche 14 avril, très tôt le matin, à destination de Medina Gounass (Sénégal) pour assister à la cérémonie de clôture de DAAKA 19, prévue le lundi 15 courant.

Fondé en 1942 par le Thierno Mohamadou Saidou Bâ, le DAAKA est devenu aujourd’hui, l’un des plus grands rassemblements religieux du Sénégal, voire de l’Afrique de l’Ouest, auquel assistent des milliers de fidèles musulmans (Tidjania), venus de presque tous les continents et parmi lesquels le chef de l’Etat sénégalais, pour assister à cette retraite spirituelle de dix jours dans la forêt de Vélingara, région de Kolda pour glorifier Allah et prier sur son prophète Mohamed (PSL). Une occasion que le candidat Kane, disciple de la Tidijania ne rate pas depuis des années déjà. C’est la raison pour laquelle, il a décidé, en dépit de son agenda trop chargé, de suspendre pendant quelques jours, ses activités de pré campagne pour se rendre dans la cité religieuse de Medina Gounass qui abrite le DAAKA.

Rappelons que la cérémonie de lancement de l’édition DAAKA 2019 avait été donné le samedi 6 avril sous la direction de Thierno Amadou Tidjane Bâ, Khalifa de Gounass.