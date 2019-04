DREN SUD :120 enseignants des élèves insérés planchent sur les démarches, techniques et références de la pédagogie différenciée

L’école T’Feila située à Arafat, DREN Sud a abrité ce samedi 13 avril, l’ouverture d’un séminaire de formation au profit des enseignants des classes d’élèves insérés, sur la pédagogie différenciée, coopérative.

Durant 3 jours, les 120 enseignants bénéficiaires, venus des 3 Moughtaa de la Nouakchott Sud plancheront, à travers des ateliers et exposés –débats et échanges d’expériences sur les démarches, techniques et références de la pédagogie différenciée, coopérative et participative. Ils profiteront de cette session pour suivre et conduire des cours, lesquels seront évalués avec les inspecteurs des différentes inspections départementales.

Dans son mot d’ouverture, le directeur régional de l’éducation de la Wilaya du Sud de Nouakchott, Mohamed Salem Ould Saleck a indiqué que cette session de formation a pour objectifs d’offrir aux participants des outils leur permettant d’améliorer leurs connaissances en matière de didactique des classes insérées. C’est la raison pour laquelle, il a demandé aux participants de ne ménager aucun effort pour en tirer le maximum de profit afin de renforcer leurs capacités mais aussi surtout pour conceptualiser, conduire et évaluer des cours d’appui au profit des élèves des classes d’examen. Le DREN a mis a profit cette rencontre avec les enseignants pour échanger longuement autours de leurs nombreuses préoccupations.

La pédagogie différenciée résulte de l’hétérogénéité des niveaux dans les classes. L’enseignant doit tenir compte de cet aspect pour ne pas laisser, en rade, une partie de ses apprenants souffrant de problème d’adaptation. Depuis quelques temps, ces apprenants ayant abandonné des classes, pour des raisons diverses (sociale, état civil …) peuvent bénéficier d’une réintégration dans les classes qu’ils ont désertées depuis bien longtemps.