Amélioration des conditions de vie des communautés d'accueil des réfugiés en Mauritanie

Nouakchott - La région du Hodh Ech Chargui, en Mauritanie fait face à des défis liés à l'accès à l'eau et à la santé animale, vu que l'élevage est le seul moyen de subsistance. Plus de 50 000 réfugiés qui vivent dans le camp, et les communautés d'accueil sont éleveurs de bovins.

Pour aborder certains de ces défis, des représentants du gouvernement mauritanien, des agences des Nations Unies et des ONG se sont réunis le 11 avril 2019 pour répondre à la question "Comment les gouvernements et la communauté humanitaire internationale peuvent-ils améliorer les conditions de vie des réfugiés et des communautés d’accueil ?". Le gestionnaire du projet de l'OIM, Momme Ducros, a présenté, au cours de la réunion, les résultats de ce projet à trois phases, "Augmentation des opportunités de subsistance pour les réfugiés maliens et des communautés hôtes sélectionnées au Hodh Ech Chargui", financé par le Bureau de la Population, des Réfugiés et de la Migration (PRM) au Département d'État Américain, et mis en œuvre en Mauritanie.

Exécuté depuis 2015, le projet a permis d'améliorer sensiblement les conditions de vie des réfugiés et des populations hôtes en établissant des mécanismes pour prévenir et gérer les conflits liés aux maigres ressources de subsistance.

Au total, près de 20 000 réfugiés et 35 000 personnes parmi les populations d'accueil ont bénéficié d'un appui aux activités génératrices de revenus, ont eu accès à l'eau, à un appui à l'élevage familial et à un dialogue intercommunautaire, dans le cadre des activités du projet.

En Mauritanie, l'OIM s’est installée dans la Wilaya du Hodh Ech Chargui pour répondre à l'afflux de réfugiés maliens après le déclenchement de la crise en 2012. Les activités de l'OIM dans la région comprennent la stabilisation des communautés et la promotion du dialogue intercommunautaire.

En ouvrant la séance, l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Mauritanie,Son Excellence M. Michael Dodman, a souligné que :"notre compréhension des approches mises en œuvre nous permettrait d'avoir un impact dans notre façon de servir et d'aider les populations dans le besoin à Mbéra, dans le Hodh El Chargui, et au-delà".

Pour les représentants du gouvernement mauritanien et de la communauté humanitaire internationale travaillant en Mauritanie, la réunion a été une occasion pour partager les meilleures pratiques sur la stabilisation, la résilience et le rétablissement des moyens de subsistance de ces populations dans un pays au centre de l'action humanitaire, de la paix et de développement.

"L'appui constant fourni par les États-Unis d'Amérique, à travers le Bureau PRM, démontre leur prise de conscience des besoins essentiels des réfugiés et des populations hôtes dans le Hodh Chargui, qui ont, aujourd'hui plus que jamais, besoin d'améliorer leurs moyens de subsistance et de prévenir les conflits sur les ressources naturelles.

‘‘Je saisis cette occasion pour lancer un appel aux contributions des donateurs pour combler les manques importants dans le secteur de subsistance, à l’intérieur comme à l’extérieur du camp de réfugiés de M'bera.", A déclaré Laura Lungarotti, Chef de Mission de l'OIM en Mauritanie.

Le projet, financé par le Bureau de la Population, des Réfugiés et de la Migration (PRM) au Département d'État Américain, est essentiel pour fournir un appui à la fois aux réfugiés et aux Communautés Hôtes et réduire les tensions liées aux ressources rares comme l'eau et la santé du bétail.