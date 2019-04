CAN 2019 : les Mourabitoune dans le groupe E

La Mauritanie est désormais fixée sur son sort, suite au tirage au sort qui a rendu son verdict, ce vendredi 12 avril 2019. La Mauritanie se retrouve dans le groupe E, en compagnie de la Tunisie, du Mali et de l’Angola, une des incohérences du tirage au sort.

Personne n’a vu venir. La main peu clémente de l’ex international sénégalais, Elhadj Diouf place les Mourabitoune dans un groupe réputé difficile. S’il n’y a pas pire tirage, il va falloir désormais négocier match après match. Place désormais à la préparation pour une bonne participation à ce premier rendez vous continental, et du coup permettre aux Mourabitoune de tirer leur épingle du jeu.

Du coté de la délégation mauritanienne, on reste serein d’autant que les Mourabitoune ont des possibilités de s’en sortir. « C’est une poule difficile mais jouable. On va bien se préparer pour être prêt. Notre objectif est d’aller le plus loin possible. Nous avons éliminé le Burkina donc on peut bien éliminer ces pays », a déclaré Boubacar Sy "Aladji", trésorier général de la FFRIM, présent lors du tirage. Pour le sélectionneur national Corentin Martins, « le tirage n’a pas été très clément avec nous. C’est un groupe difficile avec une équipe comme l’Angola, placée dans le pot 4 et considérée comme plus faible que nous. Mais c’est un gros adversaire qu’on a déjà rencontré pendant les éliminatoires », rappelle le coach des Mourabitounes.

Avant de poursuivre : « Ce ne sera pas du tout facile contre l’Angola comme face à la Tunisie et le Mali, qui sont deux nations habituées à jouer la CAN. Ce seront trois matchs et trois équipes très difficiles à jouer pour nous », avertit Corentin Martins. Et de conclure : « Mais comme toujours, on va se battre et s’accrocher pour gagner nos matchs.»

Pour cette première CAN à 24, les règles changent puisque les deux premiers de chaque groupe mais également les quatre meilleurs troisièmes parmi les six groupes accèderont aux huitièmes de finale.

Le calendrierr des Mourabitoune se présente comme suit :

Lundi 24 juin 2019

20h Mali v Mauritanie (Suez Stadium)

Samedi 29 juin 2019

14h30 Mauritanie v Angola (Suez Stadium)

Mardi 02 juillet 2019

19h Mauritanie v Tunisie (Suez Stadium)

Composition des groupes :

Groupe A : Égypte, RD Congo, Ouganda, Zimbabwe

Groupe B : Nigéria, Guinée, Madagascar, Burundi

Groupe C : Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie

Groupe D : Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Namibie

Groupe E : Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola

Groupe F : Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau