Ecodev fête ses 20 ans

L’ONG Ecodev fête aujourd’hui ses 20 ans.Occasion mise à profit pour célébrer l’engagement de l’ONG pour le développement de la Mauritanie.

Outre une projection de film documentaire, de visite de stands, le programme axé sur deux jours prévoit l’assemblée générale, des conférences-débats sur l’éducation primaire en Mauritanie :quel rôle pour les associations de parents d’élèves ; Entreprenariat et création d’emplois : quel rôle pour la société civile et le secteur privé ?

Retraçant le chemin parcouru, Sidi Mohamed Lemine Khalifou,son président estime,l ors du lancement des festivités, ce mercredi 10 avril, dans un réceptif hôtelier nouakchottois, qu’au cours de ces 20 dernières années, "ECODEV a mis en place dès ses premiers débuts une approche méthodologique basée sur la compétence, le respect des engagements et la rigueur. Cette ligne de conduite a permis à Ecodev de s’assurer au fur et à mesure de la confiance des autorités nationales et de celle d’un nombre de plus en plus important de partenaires financiers. Ainsi donc Ecodev a pu bénéficier des opportunités offertes par les différents partenaires et de nouer des partenariats stratégiques solides et durables." Ainsi, l’ONG a bénéficié de financements de différents partenaires financiers notamment l’UE, la Banque Mondiale, la Coopération française… Sidi Khalifou rappelle que le gouvernement mauritanien a apporté une contribution financière pour la réalisation d’un nombre important de projets notamment (progrès lait, GPSA, DELCO …).

Aujourd’hui Ecodev se positionne, soutient son président, convenablement comme ONG nationale crédible, dotée de compétence technique nécessaire et contribuant de manière effective aux efforts

entrepris par les pouvoirs publics en matière de lutte contre la pauvreté.

Pour les prochaines années, Ecodev œuvrera, assure Sidi Khalifou, au développement des compétences de son personnel, à la mobilisation de plus de financements et au renforcement du partenariat avec les ONG nationales et internationales.

Pour Sidi Khalifou, les axes stratégiques définis pour la stratégie 2016-2020 seront maintenus avec un accent particulier sur les axes entreprenariat-emploi et éducation de base comme étant le levier pour toute œuvre de développement durable.

Ecodev est aujourd’hui présente à des degrés divers dans l’Assaba,le Gorgol, le Tagant, le Trarza, les deux Hodhs et l’Inchiri. Elle a pu réaliser près d’une centaine de projets et d’études spécialisées

touchant aux différents axes stratégiques d’intervention (développement durable, développement local, développement rural,

emploi-Entreprenariat et services sociaux de base).

Ecodev reste engagée et ouverte, soutient son président, à toute initiative pouvant contribuer au développement de la Mauritanie et au renforcement du rôle et de la place de la société civile en tant qu’acteur incontournable de ce développement.

Présidant l’ouverture officielle de la cérémonie de commémoraison des 20 ans d’ECODEV, Mohameden Ould Horma, directeur des relations avec la société civile au Commissariat au Droits de l’homme, à l’action humanitaire et des relations avec la société civile, a félicité les

organisateurs pour leur « engagement soutenu pour le développement.»

Il a dit que les autorités « apprécient l’engagement de l’ONG ECODEV à améliorer les conditions de vie des populations ».