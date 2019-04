FFRIM : Ahmed ould Yahya, seul candidat à sa propre succession

A la tête de la FFRIM depuis 2011, Ahmed ould Yahya sera le seul candidat à sa succession, lors de la prochaine Assemblée générale élective de la fédération, programmée, le 26 Mai prochain. A l’expiration du délai, fixé à midi le vendredi 5 Avril, le secrétariat général de la FFRIM n’avait enregistré que la candidature de la liste du président sortant. Faute d’adversaire, le patron du football mauritanien est donc assuré d’un troisième mandat de quatre ans.

Crédité d’un bilan positif, Ould Yahya (43 ans) avait réuni jeudi, au cours d’un dîner somptueux, ses soutiens ; en l’occurrence, les présidents des clubs de Super D1 et ceux des ligues régionales .De concert, ils lui ont promis leurs votations, après s’être félicité des progrès accomplis. Sur les trente- quatre membres de l’Assemblée générale, quatre étaient absents (FC Tevragh Zeïna, AS Police, football féminin et la ligue de Nouakchott-Ouest).

Au cours de ce repas, Ahmed ould Yahya s'est engagé à poursuivre le gigantesque travail entrepris ces dernières années, « avec plus d'énergie et d'abnégation, pour créditer le football mauritanien de plus de succès. […] La jeunesse mauritanienne fait, du football, une activité professionnelle et un choix de carrière, pour une vie décente. Elle mérite que nous sacrifions tout notre temps, nos moyens et l'expérience acquise, pour satisfaire leurs ambitions et répondre, du coup à leur désir de défendre les couleurs nationales ». Et de vanter les réalisations accomplies au cours du mandat échu, soulignant combien celles-ci résultent des efforts de tous. Mais cette juste félicitation du collectif, dit-il en substance, ne doit pas cacher les manquements à combler ni les nouvelles attentes à satisfaire, une fois l’actuelle réélue.

Suite à l’intervention du candidat-président, divers orateurs ont pris la parole, magnifiant les progrès accomplis au cours des deux précédents mandats et s’engageant à réélire Ahmed, pour poursuivre les chantiers engagés et faire face aux nouveaux défis. « Ould Yahya a insufflé du sang neuf », a-t-on notamment relevé, « dans le prochain ComEx de la FFRIM qui enregistre de nouvelles figures ». Elu pour la première fois, en Juillet 2011, à la tête de « l'Equipe du Changement », face à la liste du banquier milliardaire Moulaye Sidi Mohamed Abass, Ahmed ould Yahya fut réélu en 2015, à la tête d'une liste consensuelle, seule en lice.

Challenge Trophy Dames : le Sénégal (U-19) et la Guinée (U-17) sur le toit de la Zone 2

Le Sénégal s’est adjugé, le jeudi 4 Avril 2019, la médaille d’or, lors de la finale des Juniors, en s’imposant, face à la Guinée-Conakry, sur le score de 30 à 26, à la Nouvelle Maison des jeunes. Chez les Cadettes, les Guinéennes ont dominé, dans une finale admirablement maîtrisée, 44 à 29, le Cap Vert. Signalons que les Juniors mauritaniennes ont raté la médaille de bronze, en s'inclinant de nouveau face au Cap Vert (15 à 50).

Apothéoses guinéenne et sénégalaise, donc, au Challenge Trophy Dames que la Mauritanie a su organiser avec brio. Sénégal et la Guinée représenteront la Zone 2, à la prochaine Coupe d'Afrique de la discipline.

Championnat national 2019 : Etoile du Nord vs Teyarett Lémir, une finale inédite

Etoile du Nord et Teyarett Feu Lémir vont s’affronter, le 4 Mai prochain, en finale du Championnat national seniors hommes. Dans un combat épique, c’est en effet Teyarett Feu Lémir qui a remporté la mise, dimanche 7 Avril 2019, en écartant El Mina, candidat à sa troisième finale d’affilée. L’équipe du 6ème perd sur la marque de 67 à 70, face à celle du 1er. Déjà qualifiés, les Nordistes se sont inclinés, pour leur part, devant Boghé BC, sur la marque de 61 à 71. Un succès de prestige, pour la formation de Boghé, qui lui permet d’ouvrir son compteur de victoires et d’entrevoir avec optimisme l’avenir.

Classement final