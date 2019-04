Exclusif ! Quand la ferraille de Tasiast fait saliver les hauts responsables

Alors que le pays a les yeux rivés sur les candidatures à la prochaine présidentielle et la précampagne électorale de certains candidats, le directeur général des Mines, lui, ne perd pas son temps. Dans le cadre de son aide aux populations locales dans des projets communautaires et au profit ses employés, la société Kinross Tasiast avait pris l’habitude de vendre sa ferraille pour ses œuvres sociales. Mais voilà un grain de sable est en train d’enrayer la machine. Le Dg des Mines, le nommé Moustapha Ould Mohamed Lemine dit Lematt, vient, en effet, de notifier à Tasiast que seules deux sociétés privées pouvaient bénéficier de cette quantité astronomique de ferraille (dont le prix à la vente avoisinerait les quatre milliards de nos anciennes ouguiyas) qui doit leur être cédée à un prix symbolique et certainement dérisoire. On ne sait pas sur quels critères ce directeur a coopté ces deux sociétés mais il est sûr qu’il ne l’a pas fait de son propre chef. L’enjeu est trop important pour qu’un directeur agisse sans l’aval de son ministre. Toujours est-il que cette affaire est en train de faire grincer des dents. Les employés se demandent pourquoi le directeur des Mines n’autorise pas la société à lancer un appel d’offres pour vendre le produit au meilleur prix et faire profiter ses travailleurs et les populations locales de l’embellie des prix du fer constaté sur le marché mondial depuis quelques mois.

Il ne reste plus à prier pour que Tasiast, qui fait de plus en plus attention à sa réputation, se rattrape avant que le directeur des Mines ne lui fasse ainsi un bébé dans le dos.