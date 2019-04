RAVEL complémentaire en prélude à la présidentielle 2019

Un Recensement Administratif à Vocation Electorale complémentaire (RAVEL/com) sera organisé en Mauritanie du 13 avril au 15 mai, en perspective de l’élection présidentielle prévue en juin 2019, a annoncé mercredi, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération, il est prévu un certain nombre d’étapes: « formation du personnel et préparation matérielle (du 15 au 23 avril 2019), déroulement effectif des opérations de recensement des électeurs (du 24 avril au 15 mai) ».

Expliquant l’objectif du RAVEL/com), la CENI signale que « ce recensement vise à compléter et mettre à jour la liste électorale de 2018, par la prise en compte des électeurs potentiels qui n’avaient pas été enrôlés pour les échéances précédentes(2018) et les citoyens qui auront atteint l’âge de 18 ans révolus à la date du premier tour de l’élection présidentielle prévue en 2019, ainsi que ceux qui souhaitent changer de bureau de vote ».

Les candidats à l’inscription sur la liste électorale doivent présenter « une Carte d’Identité Nationale (CIN) biométrique ou un passeport en cours de validité, pour les mauritaniens résident à l’étranger ».