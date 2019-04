Le chef de file de l'opposition rencontre le PM

Le nouveau chef de file de l'opposition, Brahim Ould Bekaye a rencontré ce mardi 9 avril 2019 dans son bureau le premier ministre Ahmed Salem Ould El Béchir. Au cours de cette entrevue, le premier ministre a vivement félicité le jeune chef de file de l'opposition qui vient d'être désigné pour diriger cette importante Institution démocratique. De son côté, le chef de file a fait au PM un exposé relatif à l'importance de son institution dans la promotion et l'ancrage de la démocratie et son rôle dans le développement et la stabilité. Ould Bekaye a expliqué au premier ministre que l'institution de l'opposition démocratique vit une paralysie organisationnelle à cause de l'adoption d'un décret organisant son fonctionnement. Le chef de file de l'opposition a insisté sur l'urgence de dépasser la logique de la négligence de cet important instrument de la démocratie. Le PM et le chef de file de l'opposition ont passé en revue la situation actuelle du pays. Brahim a profité de cette rencontre pour demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de tous les appareils de l'État entre tous les candidats à la présidentielle prochaine et d'égaliser leurs chances dans l'accès aux médias publics. Il a aussi demandé la révision de la composition de la commission électorale nationale indépendante afin de garantir la représentation de l'opposition suivant les dispositions de la loi. Enfin, le chef de file de l'opposition a demandé la libération des deux blogueurs, Abdarrahmane Weddadi et Cheikh Jiddou qui ont été arrêtés il y a quelques jours suite à la publication d'une information relative à une affaire liée au transfert vers un pays étranger d'un montant de deux milliards de dollars.