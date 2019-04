Plaidoyer de l’UMAN pour l’élaboration d’un programme électoral inclusif de réformes

C’est à l’heure où le candidat de la majorité présidentielle Ould Ghazwani effectue une tournée à l’intérieur du pays, pour annoncer sa candidature et recueillir les doléances des citoyens qu’un Mouvement de la société civile, dénommé « Unis pour une marche nationale » a choisi pour enclencher, le samedi passé, à l’hôtel Nouakchott, une série d’ateliers de réflexion sur la rédaction d’un « programme inclusif de réformes ». Les recommandations de cette réflexion des membres du groupe composé essentiellement de hauts cadres et intellectuels seront remises au candidat de la majorité présidentielle pour leur intégration dans son programme électoral, affirme, dans son mot d’ouverture, Dr.Sidi Mohamed Ghaber. Dans le cadre du plaidoyer qu’il mène, une délégation d’UMAN, une organisation qui se veut technocrate a rencontré le président Mohamed Ould Abdel Aziz qui a encouragé les efforts du mouvement " parce qu’elles cadrent bien avec ses orientations stratégiques."

Créé en mars, l’UMAN se fixe comme objectifs d’associer le plus grand nombre de l’élite silencieuse, cadres technocrates et apolitiques, d’accompagner et enrichir le parcours du candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazwani, de participer à l’élaboration et à la mise à jour du programme électoral, de contribuer à conceptualisation et l’amélioration des outils de communication pour une meilleure campagne électorale, de contribuer au renforcement de l’unité nationale par la lutte contre les discours raciaux, régionalistes et tribalistes, de participer activement au processus de développement national, explique le coordinateur du Mouvement, Dr. Mohamed Veten.