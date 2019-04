Kane Hamidou Baba, candidat à la présidentielle

C'est ce samedi 06 avril 2019 que la coalition "Vivre Ensemble" est portée sur ses fonts baptismaux. Elle est composée de:

L' Ajd-Mr de Sarr Ibrahima;

Les Fpc de Samba Thiam;

L' Arc-en Ciel de Ba Alassane Soma;

Le Mpr du Dr. Kane Hamidou Baba;

Le Frud de Diop Amadou Tidjiane;

L' Adema de Cheikh Oumar Tall;

Le Plej de Ba Mamadou Alassane;

L' UNDD deTidiane Koita

Quinze (15) organisations de la société civile, des personnalités indépendantes et des représentants de la diaspora ont participé aux travaux. Après la lecture du Coran et le mot de bienvenue du Colonel Anne Amadou Babaly, la plate-forme de la Coalition portant sur (i) un diagnostic de la situation du pays et (ii) les propositions de solutions, a été présentée aux 150 délégués présents à cette grande rencontre. Les discussions se sont poursuivies toute la journée jusqu'à 18h, laissant la place à la commission de désignation pour livrer les résultats de ses travaux.

Prenant la parole, c'est le Colonel Anne qui a expliqué la démarche suivie ayant permis de désigner le candidat de la "Coalition Vivre Ensemble".

La commission a désigné le Dr. Kane Hamidou Baba candidat, à la majorité de ses 11 membres.

Son principal challenger, Thiam Samba, président des FPC, prenant la parole a serré la main du Président Kane, en souhaitant une bonne chance au candidat de la nouvelle coalition.

Source: Coalition Vivre Ensemble