Présidentielle de 2019 : Le candidat Ould Maouloud dévoile les grands axes de son programme électoral

C’est à la place Ibn Abass pleine de monde et symbole de la contestation politique de l’opposition et devant un parterre de personnalités politiques et de la société civile dont le candidat déclaré Sidi Mohamed Ould Boucar que Dr. Mohamed Ould Maouloud a annoncé, ce samedi, 7 avril 2019, sa candidature à la prochaine présidentielle.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le président de l’Union des Forces du progrès, candidat de la coalition de 3 partis politiques, UFP, RFD et UNAD dont les cadres et militants ont battu le rappel de leurs troupes, a dévoilé les grands axes de son programme électoral. Un programme axé essentiellement sur la réhabilitation de la démocratie mauritanienne, l’unité nationale avec une promesse de rouvrir le dossier du passif humanitaire grâce à une commission vérité réconciliation (déportés, exécutions extrajudiciaires des militaires , rescapés, veuves et orphelins), le traitement équitable des citoyens, les disfonctionnements dans la représentativité des différentes composantes du pays au sein de l’administration et des corps habillés, la question de l’état civil, la lutte contre la pauvreté, contre le détournement de deniers devenu, selon lui, non seulement une gangrène, mais un raccourci pour certains de s’enrichir en un éclair tandis que la majorité des citoyens tire le diable par la queue ; l’audit des secteurs des industries extractives pour en faire un moteur de croissance inclusive et non une source de malédiction ; le redressement des secteurs sociaux comme l’éducation, la santé, avec, à la clef, la transcription et l’introduction dans le système éducatif des langues nationales Pulaar, Soniké et Ouolof, à travers de vastes concertations entre acteurs et partenaires ; la révision des pensions des retraités incapables de vivre avec leur pensions, promettant de juguler le chômage des jeunes, d’augmenter les salaires des fonctionnaires et des membres des forces armées et de sécurité, de réviser les grilles des pensions, d’éradiquer de l’insécurité urbaine galopante…

Le candidat de la coalition a fait remarquer que le pays a accusé un grave recul des libertés d’opinion et d’entreprise mais aussi dans la représentativité entre les différentes composantes du pays mais aussi des différents pouvoirs, avec à la clef un parlement devenu une chambre d’enregistrement. Face à l’ensemble de ses défis, le candidat Ould Maouloud s’est engagé à doter le pays d’une armée véritablement républicaine au service du pays et de ses citoyens.

Conscient des enjeux et aux aspirations du peuple à des lendemains meilleurs, le candidat Ould Maouloud a invité ses tous compatriotes à assumer leurs responsabilité en refusant de laisser passer l’occasion d’une véritable alternance démocratique vers un régime civil. C’est un variable contrat programme qu’Ould Maouloud qui n‘a pas manqué de regretter l’incapacité de l’opposition à se rassembler derrière un seul candidat à proposer au mauritanien. Le suivront-ils ? Rendez-vous le 22 ou le 29 juin prochain.

Signalons enfin qu’en plus du candidat Ould Boubacar, on a noté celle du président du parti Tawassoul, de HATEM , Moustaqbel, des personnalités comme Ould Babamine, d’Outouma Soumaré…

Nous y reviendrons