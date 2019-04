Musique andalouse au Centre Culturel Marocain

Les locaux du Centre Culturel Marocain (CMM) de Nouakchott ont accueilli un spectacle de la musique andalouse du Maroc, grâce à la prestation du groupe « Chabab Andalous » de Rabat dirigé par Mohamed Amin Debbi, au cours de la nuit du vendredi au samedi. Ce spectacle a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires (entreprises mauritaniennes, marocaines) et de l’Institut Français de Mauritanie (IFM).

Il s’est déroulé en présence d’un nombreux public au sein duquel on notait plusieurs membres du corps diplomatique accrédité à Nouakchott, notamment l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabbar Cette soirée à permis à l’assistance de découvrir des styles musicaux divers raffinés grâce à la variation des tempos et à un voyage à travers plusieurs générations de musique andaloue du Maroc Sidi Said El Jaouhari, ministre plénipotentiaire, directeur du Centre Culturel Marocain (CCM) de Nouakchott, explique: « Amin Débbi est issu d’une famille très attachée à la musique andaloue. Il a fondé le groupe Chabab Andalous en mars 1987 pour préserver et diffuser ce genre unique de la musique marocaine à travers le royaume et le monde ».

Ce groupe a réalisé plusieurs prestations au niveau national, dans le monde arabe et en Occident.