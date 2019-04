Urgent! Les partis politiques à leadership négro-africain désignent leur candidat à la présidentielle, ce samedi

En discussions depuis quelque mois, les partis politiques d’obédience négro-africaine, les FPC, le MPR, l’AJD/MR, ADEMA, FRUD, PLEJ, Arc-en –ciel et les mouvements, Touche pas à ma nationalité et Kawtal vont dévoiler, ce samedi, 7 avril, le nom de leur candidat pour la présidentielle de juin prochain. La commission de désignation mise en place, à cet effet, livrera son choix au cours d’une assemblée générale, convoquée, ce samedi, chez l’ancien colonel et ministre, Anne Amadou Baba Ly. Pour désigner le candidat, un certain nombre de critères avaient été listés : crédibilité, engagement, popularité et solvabilité. Selon une source proche de la commission, ce dernier a été fortement relativisé.

Mais selon une confidence de dernière minute, ces critères ont été remises en cause par certains. Signalons que le nom de Samba Thaim du FPC avait été cité comme étant le candidat favori.

A suivre