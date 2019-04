RFD, UFP et UNAD : coalition autour de la candidature de Mohamed ould Maouloud

Des responsables du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), de l’Union des Forces de Progrès (UFP) et de l’Union Nationale pour une Alternance Démocratique (RFD) - 3 formations issues de l’opposition mauritanienne, ont annoncé la mise sur pied d’une coalition autour de la candidature de Mohamed ould Maouloud, en direction de l’élection présidentielle prévue en Mauritanie au mois de juin 2019, vendredi au cours d’une rencontre avec la presse.

Cette nouvelle alliance est désignée sous le nom de « Coalition des Forces du Changement Démocratique (CFCD) pour la candidature de Mohamed ould Maouloud à la présidentielle 2019/Changeons d’Ere ».

Limam Ahmed ould Mouhamedou, haut responsable du RFD explique cette démarche « des forces démocratiques du pays par le souci de créer les conditions d’une véritable alternance, préalable à toute idée d’Etat de droit et au redressement économique et social» de la Mauritanie.

Le Pr Lô Gourmo, vice-président de l’Union des Forces (UFP), s’est réjoui de l’avènement d’un nouveau partenariat politique regroupant toutes les forces démocratiques favorables au changement, dans la perspective d’une bataille électorale déterminante pour l’avenir du pays.

Pour sa part, le candidat Mohamed ould Maouloud, s’est engagé à donner le meilleur de lui-même pour mériter la confiance placée dans sa candidature. Il a par la suite rappelé que les forces formant l’alliance dont la naissance é été annoncée vendredi, se battent pour l’alternance en Mauritanie depuis l’élection présidentielle de 1992, la première sous le régime du multipartisme.