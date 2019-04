La Mauritanie, un Etat en faillite, selon Mohamed ould Maouloud

Mohamed ould Maouloud, candidat de l’Union des Forces de Progrès (UFP-opposition) à l’élection présidentielle mauritanienne de juin 2019, a décrit un tableau catastrophique du pays au plan politique, économique et social, au cours d’une rencontre avec la presse et des cadres de divers horizons, jeudi enfin d’après midi.

Le leader de l’UF a déploré « l’absence de l’Etat de droit, un affaissement du système d’éducation et de l’administration publique, une hausse continue du coût de la vie qui a fait disparaître les classes moyennes devenues de plus pauvres, un Etat qui vit d’une rente de situation liée aux exportations brutes du minerai de fer et à la merci de la fluctuation des cours mondiaux ».

Au rang des difficultés, le candidat ould Maouloud a également évoqué « la destruction de la filière de l’élevage -qui représente traditionnellement la principale richesse des populations et les catastrophes récurrentes provoquées par la sécheresse dans l’indifférence d’un pouvoir qui préfère les dépenses de prestige ».

Pourr toutes ces raisons, le leader de l’UFP estime que le changement à l’occasion de l’élection présidentielle de juin 2019 devient une nécessité pour la survie du pays et la fin de la souffrance des populations.