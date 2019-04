Journées médicales de Djéol : Diabète et don du sang au menu de l’édition 2019

L’édition annuelle des journées médicales de la commune de Djeol s’est achevée le dimanche dernier. Organisées chaque année, par l’Association des ressortissants de Gory (ARG) en partenariat avec l’union des ressortissants de Djeol à Noukachott qui mettent en synergie leurs moyens, ces journées ont mobilisé une équipe de 38 personnes, composées de médecins spécialistes, de généralistes, de sages-femmes et d’infirmiers, venus des structures médicales de Nouakchott, de l’hôpital Hamad de Boutilimit, du centre hospitalier régional de Kaédi et de la clinique Bilbassi de M’Bour et de Dakar (Sénégal). Une occasion pour les citoyens de l’intérieur, souvent sans moyens et loin des postes de santé spécialisés pour se faire consulter sans coût. Il suffit de se rentre au site de consultations de l’équipe médicale bénévole, mobilisée par les ressortissants de la commune et leurs amis.

Durant les 3 jours, l’équipe a procédé à de nombreuses consultations médicales gratuites, réalisé de petits actes chirurgicaux et distribué d’importants lots de médicaments. En outre, les patients nécessitant des traitements poussés sont orientés et recommandés par l’équipe médicale, vers des centres spécialisés du pays.

L’édition 2019 de ces journées aura été marquée par la présence des membres de l’association mauritanienne de lutte contre le diabète, une pathologie qui connaît un développement inquiétant dans le pays. Et les spécialistes notent que le déficit de sensibilisation et de prise en charge précoce favorise l’expansion de cette maladie. C’est la raison pour laquelle Dr. Hadya Tandia, chirurgien pédiatre et ses amis ont mis à profit ces journées, pour déplacer sur le terrain, un personnel spécialisé. Celui-ci a procédé à des dépistages et à des séances d’éducation sur le diabète au profit des populations la commune de Djéol, mais aussi des communes de Kaédi, de Ganki et de Lexeiba. Au cours de ces journées, ils ont insisté sur les premiers signes devant pousser les personnes à se rendre dans un centre de santé pour se faire dépister, des précautions à prendre en cas de maladie etc.

Les journées ont également été l’occasion de procéder à la sensibilisation sur l’importance qu’il y a à donner son sang, en collaboration avec l’unité de transfusion sanguine. A cet effet, l’accent a été mis sur l’anémie, les grossesses et la conséquence des hémorragies lors des accouchements. D’où donc l’intérêt du don de sang qui permet de sauver des nombreuses vies.