Présidentielle 2019 : Moulaye ould Mohamed Laghdaf jette l’éponge

Moulaye ould Mohamed Laghdaf, ancien premier Ministre (2008/2014), a déclaré renoncer à se porter candidat à l’élection présidentielle prévue au mois de juin prochain 2019, mercredi après-midi à l’occasion d’une rencontre avec la presse organisée à son domicile. « Après un diagnostic approfondi de la situation du pays au cours des dernières années, j’ai élaboré un programme très ambitieux au plan politique économique et social, notamment dans le domaine de l’éducation nationale. Cependant, suite à de larges consultations avec la base et plusieurs segments politiques, nous avons finalement décidé d’apporter notre soutien au candidat Mohamed ould Cheikh Ahmed ould Ghazouani ». Ghazouani, ancien chef d’état-major des Armées et ex ministre de la défense, très lié au président Mohamed ould Abdel (frappé par la limitation constitutionnelle des mandats) est le candidat de la majorité et serait même adoubé par l’institution militaire (au cœur du jeupolitique du pays depuis plus de 40 ans). Moulaye ould Mohamed Laghdaf est également une personnalité proche de l’actuel chef de l’Etat mauritanien. En fait, c’est Aziz en personne qui est à l’origine du retrait de la candidature de l’ex PM, selon ses propos.