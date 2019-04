MENFP/UNICEF: De l’eu potable et des latrines pour 60 écoles

Avec l’appui de l’UNICEF, le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) vient de doter, 60 écoles d’ouvrages d’eau, d’hygiène et d’assainissement.

Ces écoles fondamentales sont réparties entre 5 Moughataa : 17 à Djiguenni au Hodh Eharghi , 34 à Kobenni au Hodh Elgharbi et 9 à Kiffa et Barkeywel dans l’Assaba.

Chacune de ces Moughataas a abrité la cérémonie de réception des ses infrastructures en présence des autorités administratives et communales, du DREN ainsi que du représentant du MENFP Mr Sidaty Ould Hamene (Directeur de la Nutrition et de l’Education Sanitaire).

Etaient également présents aux cérémonies des représentants des ONGs (ACF et ADRA Mauritanie) chargées de la mise en œuvre du Programme.

Les festivités inaugurales furent l’occasion pour les officiels et les bénéficiaires d’échanges d’allocutions. Tous ont loué chacun en ce qui le concerne les efforts déployés par les pouvoirs publics pour assurer la fourniture de cette denrée vitale et créer les conditions d’hygiène et d’assainissement en milieu scolaire. Un environnement indispensable pour l’épanouissement des facultés mentales et physiques de l’apprenant.

Moustapha Bechir

Cp Hodhs