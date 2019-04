Le ministre de l'intérieur accepte les demandes de l'opposition

Selon des sources généralement très informées, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation aurait, au cours de sa rencontre avec la délégation de l'opposition ce mardi 2 avril 2019, accepté de répondre favorablement à toutes ses requêtes y compris le rejet du mandat d'arrêt contre les deux opposants : Mohamed Ould Bouamatou et Moustapha L'imam Chav'i. Le ministre a informé la délégation que le gouvernement a accepté d'ajouter deux membres proposés par cette opposition à la composition de la Commission électorale nationale indépendante. Alors que l'opposition demande sa refondation totale. Le ministre de l'intérieur serait même allé plus loin en proposant à la délégation de l'opposition de réduire le mandat de la Ceni de cinq à deux ans. Le ministre a aussi accepté de procéder à l'ouverture des médias publics à l'opposition.