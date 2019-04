Arafat Mesjid Ennour: Fin de la 5e Ziyara de Thierno Bamba

Les rideaux ont été tirés, le vendredi 29 mars, tard dans la nuit sur la 5e édition de la Ziyara de feu Thierno Bamba Diallo, imam de la mosquée d’Arafat Mesjid Ennour, par une grande nuit de chants religieux, de récitation de Coran et lecture de Hadiths.

Démarrées, le jeudi, dans l’après midi par un grand rassemblement devant la maison du défunt à l’occasion du retour de son fils qui venait d’achever ses études Coraniques à Nouadhibou et la réception des hôtes venus de la capitale économique, de Nouakchott, de Dakar, de France et du Foutah, les festivités se sont poursuivies, le vendredi par une lecture du Saint Coran pour le repos du défunt en présence de descendants du prophète Mohamed (PSL), d’un grand nombre d’imams, d’érudits de Nouakchott et d‘ailleurs, d’amis de la famille et des habitants du quartier Mesjid Ennour qui se sont fortement mobilisés à l’occasion, pour célébrer dans le recueillement cette quatrième Ziyara de leur défunt Imam, rappelé à Dieu, le 29 mars 2014 et recevoir, dans les conditions les meilleures, les nombreux invités. Thierno Bamba est connu et respecté, non seulement pour ses connaissances religieuses, mais également pour sa simplicité, sa disponibilité et sa générosité ; il est ami et cousin à toutes les générations.

Les participants ont ensuite suivi de nombreuses interventions sur la vie du Prophète Mohamed (PSL), sur le Saint Coran, sur la vie et l’œuvre de Thierno Bamba jusqu’à l’heure de la grande prière du vendredi, acte pendant lequel, des prières ont été formulées pour la paix et sécurité en Mauritanie et dans la Uma Islamique. La nuit de chants religieux est venue clore les festivités. Rendez-vous est pris pour 2020, pour la 6e édition. Incha Allah.