Visite du candidat Ghazwani : Où est passé l’UPR ?

Le candidat de la majorité présidentielle, Mohamed Ould Ghazwani a entamé, ce lundi, 1er avril, une tournée des différentes Moughataa du pays. On imagine qu’il ira dire aux mauritaniens de l’intérieur qu’il est candidat à la présidentielle de juin prochain. Il va les écouter raconter leur vie et soumettre leurs doléances ; lesquelles pourraient être prises en considération dans son programme de campagne électorale. Ould Ghazwani prendra en, retour des engagements qu’il s’attèlera à honorer, une fois élu président de la République. Les observateurs scruteront beaucoup les faits et gestes du général candidat. Ils s’intéresseront en particulier à la place qu’occuperont les membres de la délégation d’accompagnement de l’Union Pour la République (UPR), principal parti de la majorité présidentielle. En effet, en dépit de son soutien affiché à la candidature du généra Ghazwani, ce parti ne semble pas occuper une place de choix dans le dispositif de campagne du candidat de la majorité. Ghazwani semblait jusque là, plus privilégier les initiatives de soutiens aux partis politiques traditionnels. Une posture qu’il avait laissé apparaître dans sa déclaration de candidature, le 1er mars 2019.

Le phénomène des initiatives de soutien a atteint une telle ampleur que même des familles ont tenu à organiser leurs propres initiatives, reléguant au second plan les partis politiques. Mieux, Ghazwani s’est fait accompagner par une délégation d’hommes d’affaires, comme celle des politiques par département.