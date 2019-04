Champions League: Le Barça part clairement favori face à Manchester United

Deux points communs réunissent Barcelone et Manchester United. Le premier, ce sont les deux équipes qui ont éliminé les deux représentants français en Ligue des Champions lors des huitièmes de finale : respectivement l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Mais les deux formations n’ont pas eu le même parcours.

En effet, les Catalans, accrochés à l’aller au Parc OL, ont marché sur leur adversaire rhodanien lors de la manche retour au Camp Nou, une enceinte quasi invincible. Dominateurs, les Culés l’ont emporté 5 buts à 1, et n’ont laissé aucune chance à la jeune équipe de Bruno Genesio.

Du côté de Manchester, la victoire du PSG à l’aller à Old Trafford, la première d’une équipe française en Angleterre en phase finale de LDC, avait - semble-t-il - éloigné la possibilité d’une qualification. Mais au Parc des Princes, la jeune équipe de Solskjaer (handicapée par 10 absents pour blessure ou suspension) a fait un braquage à l’anglaise incroyable face aux Parisiens. Visiblement en panique face aux fantômes du passé et la célèbre remontada, infligée par le Barça en 2017, les Parisiens ont craqué dans les ultimes instants sur un penalty de Marcus Rashford (90ème). Bien que dominatrice, la bande de Kylian Mbappé est sortie par la petite porte…

Lorsque l’on compare les deux huitièmes de finale, on comprend tout de suite que le FC Barcelone part logiquement favori de cette confrontation, tandis que le second point commun entre les deux équipes est les deux finales de LDC disputées (2009 et 2011) remportées par le club espagnol. Selon le site de paris sportifs Bwin, le Barça est clairement favori pour le match aller, malgré le fait que cela se déroule outre-Manche. Favori du match à l’extérieur, la cote pour une victoire du FC Barcelone est de 2.15.

Lionel Messi en forme exceptionnelle depuis le début de la saison, représente clairement la plus grosse menace des barcelonais à Old Trafford, étant donné qu’il a répondu au triplé de Ronaldo avec la Juve contre l’Atlético lors de la rencontre contre Lyon (deux buts, deux passes décisives). Le pari sur une victoire du Barca avec trois buts d’avance ou plus est notamment chiffré à 7.00. Lionel Messi a marqué 22 buts contre des équipes anglaises. C’est plus que n’importe quel autre joueur en Ligue des Champions ! Une aubaine dans l’espoir d’un futur pari ? Enfin, la cote pour que Barcelone remporte la Ligue des Champions 2018/19 est de 4.00.

Côté Mancunien, le statut d’outsider est clairement bon à prendre. Ole Gunnar Solskjaer et son équipe, qui ont déjà joué dos au mur à Paris, ont montré qu’ils avaient un mental d’acier malgré les faits de match ou autre, notamment le nombre incalculable de blessés. L’entraîneur Danois, qui découvre encore les bancs européens en tant que technicien, devrait profiter de cette double confrontation pour se former et emmagasiner de l’expérience. Au rayon des cotes, la victoire de Manchester United dans son enceinte permet aux parieurs de multiplier leur somme par 3,40 ! Avis aux joueurs qui n’ont pas froid aux yeux !

Morgane Aparicio

Francewebagency