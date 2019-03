Déclaration de candidature d’Ould Boubacar: Le ton est donné

C’est dans un stade de Mellah plein à craquer de gens venus des quatre coins de Nouakchott que le candidat à la présidentielle de 2019, l’ancien premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar a procédé dimanche 30 avril 2019 à sa déclaration de briguer la magistrature suprême. Déjà vingt quatre heures avant, les travaux de préparation de cet événement ont commencé. La veille, la commission chargée de l’organiser a mis les petits plats dans les grands sans laisser aucun détail pour assurer un démarrage réussi d’une grande opération de charme du peuple mauritanien dans la perspective d’une victoire qui doterait le pays d’un pouvoir civil dont il a été sevré depuis plus de quarante ans. Comme d’habitude, la cérémonie a commencé par la lecture de quelques versets du Saint Coran.

Avant cela, le stade de Mellah a résonné au son des tubes chantés à la gloire du candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar qualifié par ses soutiens de candidat du peuple. Selon Mohamed Lemine Soueidatt, ‘’le choix de procéder à la déclaration de candidature au centre d’un quartier populaire et à quelques encablures des sites d’habitation des populations les plus vulnérables constitue un message clair de cet homme au passé politique et professionnel connu de tous les Mauritaniens’’. Dans son discours, Sidi Mohamed Ould Boubacar remercié toux ceux qui ont fait le déplacement pour assister à la déclaration de sa candidature. Ould Boubacar a déclaré que le pays est aujourd’hui à la croisée des chemins. Selon lui, les Mauritaniens n’ont que deux choix à faire : Ou continuer dans une irréversible descente aux enfers en perpétuant des régimes uniques avec ce qu’ils recèlent de mauvaise gestion, de mal gouvernance et ce qu’ils cristallisent de marginalisation et de division. Ou qu’ils se dirigent vers l’édification d’un véritable Etat de droit, de citoyenneté, de justice et de développement. Le candidat Sidi Ould Boubacar a déclaré s’adresser à tous les Mauritaniens en ce moment précis de l’histoire du pays afin que tous partagent avec lui l’amertume de la situation catastrophique dans laquelle se débat le pays d’une part et la volonté et l’espoir qu’il a s’il est élu de faire jouir tous les citoyens de la liberté, de la dignité, de l’égalité et du partage équitable de toutes les ressources nationales, d'autre part. Ould Boubacar a déclaré qu’il fait très mal que des pays autour de nous ayant moins de ressources évoluent alors que notre pays marque le pas dans le cercle de la pauvreté, du sous développement et de la mauvaise gestion. Selon lui, la Mauritanie a franchi entre 2005 et 2007 (Transition) des étapes considérables vers l’ancrage et la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance et le règlement de la brûlante et dangereuse question de l’unité nationale, mais ce processus a été vite torpillé par ceux qui tentent aujourd’hui de nous maintenir dans la soumission et la résignation en nous faisant croire que le changement est impossible. Plusieurs personnalités politiques nationales ont assisté à la cérémonie de déclaration de sa candidature dont entre autres : Le président de Tawassoul, Mohamed Mahmoud Ould Seyidi, le candidat, Birame Dah Abeid, le chef de file de l’opposition, Brahim Ould Bekaye, le premier vice président du Rassemblement des Forces Démocratiques, Mohamed Mahmoud Ould Lemat, l’ancien chef d’état major, Abderrahmane Ould Boubacar, d’anciens ministres comme Taki Ould Sidi, Mahfoud Ould Mohamed Aly, Mohamed Ould Maouiya, Bilal Ould Werzeg, l’ancien secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, Limam Cheikh Ould Ely , des ambassadeurs et de nombreuses autres personnalités politiques et de la société civile. Après cette déclaration, Sidi Mohamed Ould Boubacar de vient le troisième candidat officiellement annoncé après celui du pouvoir Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Alias Ould Ghazwani et Birame Dah Abeid.