Placement en détention de Ould Wedady et ould Jiddou

Un juge d’instruction du tribunal de Nouakchott Ouest a placé en détention préventive mercredi après midi, Cheikh ould Jiddou et Abderahman ould Wedady, 2 blogueurs, poursuivis pour « dénonciation calomnieuse » visant le chef de l’Etat, Mohamed ould Abdel Aziz.

Ces 2 individus sont accusés d’être à l’origine d’informations faisant état de la saisie d’un montant de 2 milliards de dollars us dans une banque des Emirats Arabes Unis (EAU-Dubaï), largement relayées dans la presse nationale et internationale.

Ces informations ont été démenties par le président Mohamed ould Abdel Aziz et une déclaration du Parquet Général près la Cour Suprême publiée vendredi soir.

Abderahmane ould Wedady et Cheikh ould Jiddou sont habituellement critiques vis-à-vis de la gouvernance du régime de Nouakchott.

Leur avocat, maître Brahim ould Ebetty dénonce « un règlement de comptes ».