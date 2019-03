Communiqué de presse : Le Marathon du Sahel

LA COMPETITION ENTREPRENEURIALE DE LA BANQUE MONDIALE DEDIEE AUX START-UPS SAHELIENNES DEMARRE LE 28 MARS 2019.

Le 28 mars, la Banque Mondiale lance la première édition du Marathon du Sahel, une compétition internationale d’entrepreneuriat qui a pour but de faire émerger les meilleures jeunes start-up de la région. La compétition prend la forme d’une compétition d’une durée de 42 jours, et dans les 7 pays suivants : Burkina Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad

Durant ces 42 jours, 4 à 5 lauréats par pays seront identifiés, accompagnés et challengés Parmi eux, 1 à 2 champions nationaux seront qualifiés pour remporter le titre de Champion du Sahel : la start-up ayant la meilleure idée et le meilleur plan d’affaires.

A la clé pour les entrepreneurs : accompagnement, visibilité, réseau et financements allant de 3000€ à 25 000€

L’appel à projet est ouvert du 28 mars au 28 avril ! www.marathondusahel.com

L’événement de lancement officiel à Nouakchott est prévu en début avril par l’incubateur Hadina RIMTIC (www.hadinarimtic.com) qui avait organisé l’édition expérimentale, première édition du Marathon de l’Entrepreneur en Mauritanie.

Le Sahel, un territoire plein de possibilités

Pourquoi le Sahel ? La zone fait face à des problématiques d’accès à l'éducation, à la santé, à des enjeux climatiques et plus largement, à une mutation profonde de sa société. En effet, d’ici 2065, 30% de la population africaine sera composée des 15-24 ans (source).

Cette transition démographique est une fenêtre d'opportunités et peut devenir un fort moteur de croissance économique comme le démontre certaines startups et autres initiatives issues de la zone.

L’entrepreneuriat peut être un véritable levier de développement pour le Sahel. Dans un contexte de croissance démographique et d'urbanisation rapides, ainsi que de croissance économique robuste, les écosystèmes entrepreneuriaux nationaux se renforcent et se structurent.

Des SAEI (Structures d’Accompagnement à l’Entrepreneuriat Innovant) se créent dans toute la région, des intermédiaires tels que les incubateurs et autres dispositifs de soutien (business angels, mentors etc.), fournissent des services croissants d’accompagnement aux start-ups..

Soutenir l’entrepreneuriat c’est créer de nouveaux marchés, rendre les économies des pays sahéliens plus diversifiées et plus résistantes aux défis évoqués plus tôt. Entreprendre, c’est imaginer et développer des solutions nouvelles et originales, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et de l'eau et des énergies nouvelles.

Le Marathon du Sahel 2019, une compétition atypique qui met en lumière les Champions du Sahel !

Les objectifs de cette compétition sont :

Renforcer les compétences des entrepreneurs pour favoriser l’émergence d’entreprises de croissance.

Soutenir l’écosystème entrepreneurial de la région en mobilisant ses acteurs et en leur offrant de la visibilité.

Promouvoir l’entrepreneuriat comme une solution aux enjeux de développement des pays du Sahel

Quelques chiffres :

42 jours de compétition

jours de compétition 7 pays

pays 30 startups en Lice

startups en Lice 8 secteurs d’activités représentés

secteurs d’activités représentés 1 Grande finale au Mali

Grande finale au Mali 6 Grand Prix de 3000 à 25 000€

Grand Prix de 3000 à 25 000€ 6 Champions du Sahel