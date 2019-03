Réunion des conseils régionaux marocains et mauritaniens: La coopération à l'ordre du jour

Une délégation de haut niveau composée des présidents de conseils régionaux de Mauritanie est arrivée au Maroc le 24 mars en visite de travail. Elle a été reçue par M’hamed El Ansar et Abd Samad Sekal, respectivement président de l’Association marocaine des conseils régionaux et président du conseil régional de Rabat Salé. La rencontre a constitué une occasion au cours de laquelle, les présidents des conseils régionaux de Mauritanie ont renouvelé leur admiration pour l’expérience régionale marocaine qu’ils ont découverte au cours de la rencontre internationale organisée à Nouakchott sur le thème : ‘’Planification du développement régional et objectifs du développement durable en Mauritanie’’ où le président Abd Samad Sekal a présenté une communication dans laquelle il a exposé l’expérience régionale du Maroc. Les membres de la délégation mauritanienne ont exprimé leur satisfaction pour cette initiative de l’Association marocaine prise en marge de celle organisée par le ministère mauritanien de l’intérieur et de la décentralisation et le conseil régional de Nouakchott en partenariat avec le PNUD. Une rencontre à laquelle ont participé des experts nationaux et internationaux, des présidents de conseils régionaux, des Walis, des élus, des représentants d’agences de coopération internationales et des pays d’Europe et d’Afrique. A ce sujet, les responsables mauritaniens ont exprimé leur profond désir de profiter de l’expérience régionale marocaine puisqu’elle présente de grandes similitudes avec la jeune expérience régionale de la Mauritanie. De leur côté, les deux responsables marocains se sont félicités de l’excellence des rapports qui lient le Royaume du Maroc à la Mauritanie et ont appelé au renforcement de cette coopération bilatérale entre les conseils régionaux mauritaniens et marocains pour plus de développement maghrébin et africain. La rencontre entre les responsables des conseils régionaux du Maroc et de la Mauritanie a été décidée à l’occasion de la rencontre générale de l’Association internationale des conseils régionaux francophones organisée en décembre dernier à Dakar à laquelle ont participé les présidents des conseils régionaux mauritaniens et marocains. Cette session a recommandé au président du conseil régional de Rabat Salé (Maroc) et à celui du conseil régional du Brakna (Mauritanie) de coordonner pour organiser une rencontre commune en marge du ‘’Forum international de la coopération et des partenariats locaux’’ dont les travaux vont débuter le lundi 25 mars courant à Sa’i’Diya et qui s’inscrivent dans le cadre des rencontres internationales de la coopération décentralisée du conseil de l’Est parrainé par le ministère marocain de l’intérieur et le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères dans le cadre du projet que soutient le Fonds commun franco-marocain de la coopération décentralisée. La délégation mauritanienne se compose des présidents des conseils régionaux du Trarza, du Brakna, de l’Assaba, des deux Hodhs, du Tagant ainsi que les adjoints des autres présidents des conseils régionaux mis sur pied à l’issue des dernières élections régionales, législatives et municipales organisées en septembre 2018.