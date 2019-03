Urgent !!! Pour avoir résisté à ses agresseurs qui voulaient arracher son téléphone, un jeune de 19 ans subit une opération à cœur ouvert de 6H d’horloge

Pour s’être opposé à une bande qui voulait lui arracher son téléphone, non loin du domicile de ses parents, un jeune garçon de 19 ans a subi les foudres de ses agresseurs qui lui ont asséné, hier dimanche, plusieurs coups de couteaux à la poitrine.

Transporté in extremis au centre national de cardiologie (CNC).le patient fut admis aussitôt au bloc opératoire où l’équipe de chirurgiens cardio-vasculaires du centre procéda à une opération à cœur ouvert qui a duré 6 heures d’horloge. L’un des couteaux reçus par le patient avait atteint le cœur entraînant ainsi, un saignement massif extra cardiaque, ce qui nécessitait une rapide prise en charge médicale et une intervention chirurgicale. Aussi, le patient a fait un arrêt cardiaque juste avant l’opération, ce qui a donc obligé l’équipe à intervenir pour le réanimer et lui faire ensuite une opération à cœur ouvert, explique une source proche de l'établissement .

Aux dernières nouvelles le patient va bien, Alhamdoulillah!.