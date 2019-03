Le candidat de la majorité, le général Ghazwani a-t-il, lui aussi, fini de succomber au charme des initiatives de soutien pour sa candidature? La question mérite d’être posée parce que depuis qu’il a officialisé sa candidature à la présidentielle de juin prochain, l’ex ministre de la défense ne cesse de collectionner des soutiens matérialisées à travers des fameuses « initiatives ». Les sites électroniques et les télés privées s’en régalent en en meublant leur programme squelettique. Frileux et hypocrites, les mauritaniens rivalisent d’ardeurs, comme, jadis les régions et autres groupes de députés, réclamant un 3e mandat pour le président Mohamed Ould Abdel Aziz. On en avait vu de toutes les couleurs, de tous les visages avant que l’actuel président ne soit « contraint », croient certains, à mettre fin à leur prolifération.

Aujourd’hui, la course a repris de plus belle. Le candidat en reçoit chaque jour et mieux, il dîne même chez des personnalités de « premier plan ». Une véritable course de positionnement pour certains opportunistes de tout acabit. Des individus mouillés dans toutes les sauces se détachant, petit à petit d’Ould Abdel Aziz viennent vers lui, en quête d’une nouvelle virginité. Inquiétant, avouons-le !

Comment notre général candidat pourrait-il s’accommoder de tous ces soutiens? Désintéressés et intéressés ? Pourrait-il rester « indépendant » et marquer la « rupture » par rapport au système ou régime qu’il a servi pendant plus d’une dizaine d’années, comme sa déclaration de candidature l’a laissé espérer, le 1er mars 2019 ? La question taraude de nombreux patriotes soucieux de l’avenir de leur pays et nombre d’observateurs affichent leur scepticisme et pensent que si la candidature du général n’emballe pas, en tout cas, jusque là, c’est à cause justement des hésitations, le flou qui sévit au sommet de l’Etat, notamment entre le palais brun, le candidat, le gouvernement et l’UPR, censés tous, lui servir d’atout, de bouclier et ces soutiens dont les auteurs n’ont de soucis, dans la majorité des cas que de préserver leurs intérêts égoïstes, souvent mal acquis. Et pour preuve, dans ces rencontres, on n’évoque presque jamais l’intérêt majeur de la Mauritanie et de ses citoyens lambda. Tout juste une démonstration de repas copieux, de jolis boubous et de belles voitures... C’est dire que si le candidat Ghazwani veut démontrer qu’il se préoccupe véritablement de l’avenir de son pays et de ses compatriotes, il a tout intérêt, à marquer son « indépendance totale » et sa « différence d’approche » d’avec la mare de crocodiles qui l’entoure et qui n’hésitera pas, en tout cas pour certains, à le happer. Lesquels sauriens ont fini de démontrer leur cupidité par le pillage sans vergogne des ressources du pays.