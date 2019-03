Célébration de la fête du 08 mars

La célébration de la fête internationale de la femme, ce vendredi 08 mars 2019, a été marquée en Mauritanie par une manifestation visant à mettre en valeur l’action des femmes productrices et

transformatrices de lait dans les régions agropastorales du pays, organisée au Musée National. Cette activité a impliqué plusieurs collectifs d’ONG Nationales, OXFAM et divers acteurs parmi lesquels des experts de la filière.

En célébrant le 08 mars 2019 « la Coalition pour la Promotion et la Défense du lait local a choisi de sensibiliser le public sur la nécessité de promouvoir cette importante denrée et sa transformation sur place, valoriser et vulgariser les expériences pilotes de production fourragères initiées par de jeunes productrices et plaider pour la mise en place de politiques visant à faire de nos industries à petite et grande échelle, des moteurs de lutte contre la pauvreté et de développement de la filière.

Il s’agit également d’intensifier la consommation du lait local pour soutenir l’effort d’autonomisation des femmes », explique un document distribué à l’occasion de la journée.

Au cours des dernières années, les producteurs et productrices de lait au Sahel : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad, soutenus par une large coalition d’organisations paysannes, de consommateurs, chercheurs, ONG, mini-laiteries…ont lancé une campagne de défense et de promotion du lait local.

Une action collective dont la pertinence est illustrée par 2 chiffres, « 48 millions de familles de pasteurs et agropasteurs de l’Afrique de l’Ouest tirent une part importante de leurs revenus de l’élevage,

notamment de la production et de la transformation du lait local.

Cela dans un contexte qui voit la filière laitière confrontée à d’énormes défis climatiques, économiques et politiques, dont la concurrence déloyale de 500 milliards de franc CFA d’importations

annuelles de poudre de lait ».