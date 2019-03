Sebkha : la citoyenneté et la cohésion sociale magnifiées par les élèves

Une soirée de sensibilisation ouverte au public sur le thème de la citoyenneté et de la cohésion sociale s’est déroulée mardi 5 mars, à l’Arena foot de Sebkha.

Organisée sous la houlette de l’Association Développement Social Intégré (ADSIM), avec l’appui financier de Save The Children et Actions, cette séance a été animée par les élèves de quatre écoles fondamentales de Sebkha. Rivalisant d’ardeur et d’ingéniosité, ils ont valorisé la citoyenneté, appelé à la cohésion sociale et incité à plus de patriotisme, à travers des sketches. Ils ont pointé du doigt les violences affectant les jeunes enfants et incité à plus de respect et d’application des droits de leurs congénères. Le public n’a cessé de donner de la voix appréciant les différentes représentations théâtrales du reste de bonne facture.

Cheikh Ahmedou Bamba, secrétaire exécutif de ADSIM, a salué la bonne prestation des jeunes élèves qualifiée d’exemplaire non sans avoir remercié le projet du fonds européen et l’ONG Actions pour cet appui et la société civile de par les activités initiées à cet effet sur des thématiques d’intérêt national d’une extrême richesse. Il a également remercié le corps enseignant pour l’encadrement.

A l’issue des différentes représentations, c’est la troupe de l’école Espoir de Sebkha qui s’est adjugée le premier prix talonnée par celle de Mokhtar Hamidoune. En troisième position arrive Mohamed Lemine Ould Ahmed Zeïdane. Enfin, l’école Al Ansar a reçu le prix de la participation.

C'est dans une ambiance bon enfant que s'est achevée cette séance.