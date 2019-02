Présentation-dédicace du dernier ouvrage du professeur Salah Moulaye Ahmed

L’Institut Universitaire Professionnel de l’Université de Nouakchott a servi de cadre, mercredi dernier, à la présentation-dédicace de l’ouvrage du professeur d’université, monsieur Salah Moulaye Ahmed : « Les vingt-cinq grandes idées qui ont marqué la science et changé le Monde », publié aux Editions La Sahélienne, en présence de plusieurs personnalités et universitaires.

Baba Akhib Haidara qui a préfacé l’ouvrage souligne le remarquable de l’ouvrage. « Quel effort, d’abord, d’avoir distingué vingt-cinq théories parmi les centaines qui ont marqué le Monde ! Ensuite, quelle clarté de discours ! Le livre permet à tout le monde de comprend les idées scientifiques qui ont fait le Monde, il parle simplement des idées qui ont scellé le destin de l’Humanité. En somme, l’ouvrage n’intéresse pas seulement les scientifiques, il concerne tout les ordres d’enseignement. Dans son développement », poursuit Baba Akhib Haidara, « deux choses apparaissent. Un grand discours, qui traduit, probablement, une quête de l’esprit en train de se demander ce que cherche l’Humanité, dans la science ; avec, dans cette recherche, une dimension historique particulière. Mais il y a plus intéressant : l’essai de partage que s’impose ce jeune esprit en quête de savoir, la seule chose, en réalité, qu’on peut partager sans s’appauvrir ». Le professeur Ahmedou ould Haouba, président de l’Université de Nouakchott, a brossé le brillant cursus universitaire du professeur Salah Moulaye Ahmed qui a enseigné la physique, pendant vingt-cinq ans, et occupé plusieurs fonctions, comme directeur de l‘Enseignement supérieur et de la formation des cadres ou président du Prix Chinguitt et, présentement, président de l’Autorité Nationale de Radioprotection, Sûreté et Sécurité. Et de rappeler les nombreux ouvrages que le professeur Salah a écrits, comme « L’apport scientifique arabe à travers les grandes figures de l’époque classique » ou « de Thales à Einstein, l’histoire de la science à travers les grands hommes » ; pour ne citer que ces deux.

Prenant la parole, le professeur Salah a fait d’emblée remarquer que « maints penseurs et épistémologistes contemporains ont pu considérer que l’élaboration et le développement, au fil des siècles, des idées et théories majeures qui ont fondé la pensée scientifique actuelle, passent par l’un des accomplissements les plus achevés de l’esprit humain ». Passant ensuite en revue les idées développées dans l’ouvrage, « il ressort », dit-il, qu’elles comptent, sans conteste, parmi celles qui ont marqué la science, changé le Monde, bouleversé notre perception globale et scellé notre destin. Et de souligner combien la science est complexe et d’acquisition difficile mais incontournable, comme facteur de progrès. D’où la nécessité de se l’approprier et de la maîtriser, à travers la qualité de l’enseignement, insistant sur la valorisation des ressources humaines. Il donne alors l’exemple de divers pays asiatiques, comme la Corée du Sud ou la Malaisie, qui ont connu un grand essor, grâce à l‘importance qu’elles ont accordée au secteur éducatif.

En somme, le livre évoque l’universalité de la science, mettant notamment en valeur des savants non occidentaux. « Ce document », martèle le ministre, « est un excellent outil didactique, s’adressant à tous ceux qui souhaitent s’informer sur la science, au citoyen tout court, parce qu’il informe, fait comprendre le monde, le fonctionnement du corps, etc. »

Citons pour finir tous les ouvrages du professeur Salah. Outre les deux tantôt cités : « L’apport scientifique arabe à travers les grandes figures de l’époque classique », paru en 2004, et « de Thalès à Einstein : l’histoire de la science à travers ses grands hommes », en 2007 ; ce sont : « Les grands personnages de l’Histoire universelle », en 2012 ; « Les énigmes de la science contemporaine », en 2013 ; « Les cent batailles décisives de l’Histoire, de l’Antiquité à nos jours », en 2014 ; et, bien sûr, l’ouvrage aujourd’hui présenté, « Les vingt-cinq grandes idées qui ont marqué la science et changé le Monde », en 2018.

Compte-rendu Thiam