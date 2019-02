Dîner/débat : Les imams de l’Afrique de l’Ouest mettent en garde contre l’intégrisme religieux

Les imams, érudits et autres prêcheurs de la région ouest africaine, notamment du Sahel ont mis en garde, jeudi soir (14 février), au cours d’un dîner, contre les menaces qui pèsent sur l’islam dans la sous région ouest-africaine, en particulier contre l’implantation du Chiisme dans cette sous-région où des terroristes tuent, depuis plusieurs années, des innocents au nom de l’Islam. Ils condamnent, avec force, l’islam intégriste qui a pied au Sahel. Ces penseurs étaient conviés à un dîner, le 14 février, au domicile de leur collègue mauritanien, Dr.Cheikh Ould Zeine, vice président de l’Association des Ulémas de Mauritanie et secrétaire général du forum de la pensée Islamique.

Venus du Niger, du Mali, de la Guinée Bissau, du Tchad, du Sénégal, de la Gambie, du Ghana, ces intellectuels et penseurs ont échangé au cours de ce dîner, avec leurs collègue de Mauritanie, des acteurs politiques et de la société civile, sur les préoccupations du moment, en matière d’Islam. Selon Ould Zeine, ces Imams, penseurs et autres érudits venus prendre part à un séminaire du projet SWEED et leurs homologues de Mauritanie s’inquiètent des dangers qui menacent l’islam dans la sous région du sahel où des Jihadistes tuent au nom de cette religion de paix et de fraternité entre les frères de la UMMA. A cet effet, précisent-ils, ils organisent un plaidoyer en faveur d’un islam tolérant, fraternel et de paix.

Au terme de cette rencontre d’intellectuels musulmans, Ould zeine a déclaré que cette présence des homologues de la sous région à Nouakchott, constitue, à ses yeux, une opportunité de partage des expériences des uns et des autres. Ils les a remerciés d’avoir honoré de leur présence cette soirée d’échanges.