Sensibilisation des acteurs des médias sur le cancer

La section locale de l’Union de la Presse Francophone (UPF) de Mauritanie, en collaboration avec les ministères de la santé et de la culture, a organisé vendredi, une journée de sensibilisation et de

mobilisation contre le cancer au profit des acteurs des médias.

Expliquant l’importance du sujet, Mme Maria Ladji Traoré, Secrétaire Générale de la section nationale de l’UPF, a indiqué que « la pathologie du cancer est un véritable problème de santé publique, un sujet sensible, dont le traitement dans les médias nécessité une certaine culture par rapport aux questions de santé et une approche particulière ».

Pour sa part, le Dr Mohamed Salem, responsable des Ressources Humaines du Centre National d’Oncologie (CNO), a rappelé « les conditions de création de cette structure sanitaire de référence au

niveau national et sous régional, en 2009, qui a traité 12.000 cas de cancer suivant la radiothérapie et la chimiothérapie au cours des dernières années ».