Coalition d'opérateurs engagés contre l'extrémisme violent

L’ensemble de la zone saharo-sahélienne est le théâtre de violences destructrices engendrées par la montée en puissance des groupes armés aux origines et aux motivations diverses. L’Afrique de l’Ouest, les pays sahéliens plus particulièrement, est devenue le principal champ de manouvre de ces groupes jihadistes.

En dépit d’importants moyens, militaires et financiers, déployés depuis deux décennies par nos gouvernements et leurs partenaires (G5 Sahel, Minusma, Barkhane…) pour combattre le fléau, l’extrémisme violent ne cesse de s’étendre et de s’intensifier.

Le territoire mauritanien est, depuis bientôt une décennie, relativement préservé de la violence terroriste, mais si notre pays, est l’un des les mieux prémunis contre le danger terroriste, nous n’en subissons pas moins les effets délétères de l’insécurité qui en résulte, en termes de pertes humaines et matérielles, de crise de gouvernance et de dommages importants pour des pans entiers de notre économie.

Au regard de ces faits et en collaboration avec CIPE (Center International for prived Entreprise), un groupe d’opérateurs économiques privés (entrepreneurs, hommes d’affaires, commerçants, etc.),

conscients de la gravité des menaces qui pèsent sur la sous-région et sur la Mauritanie et

convaincus que la réponse aux dangers de l’extrémisme violent doit être globale, c’est-à-dire exigeant l’engagement des États, des leaders religieux, des populations et des acteurs économiques ;

ont décidé de constituer une Coalition de privés engagés dans une approche nouvelle de la lutte contre l’extrémisme violent, approche fondée sur une mobilisation citoyenne autour des principes de liberté et de tolérance et des idéaux de paix et de développent économique.

Cette initiative, qui a le double objectif de réflexion et d’action, demeure ouverte à toutes les bonnes volontés, en particulier aux acteurs économiques soucieux de participer à la préservation et à la consolidation du tissu économique national et sous régional, ainsi qu’à la création de conditions de travail et de production dans un climat serein.