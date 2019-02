Ibrahim Thiaw nommé au poste de prochain Secrétaire exécutif de la CNULCD

Le Secrétaire Général des Nations Unis António Guterres a annoncé hier (31 janvier 2019) la nomination de notre compatriote Ibrahim Thiaw, au poste de prochain Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD).

« Une mesure qui a été prise après des consultations avec le Bureau de la Conférence des Parties à la Convention», indique un communiqué des Nations Unies.

Thiaw succédera à ce poste à la Française Monique Barbut, que le Secrétaire général a remerciée pour son engagement exceptionnel et son dévouement au service de l'Organisation.

M. Thiaw jouit d’une expérience longue de 40 ans d dans les domaines du développement durable, de la gouvernance environnementale et de la gestion des ressources naturelles.

Il est actuellement conseiller spécial auprès du Secrétaire général pour le Sahel.

Il a été directeur exécutif adjoint du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) de 2013 à 2018, où il a joué un rôle clé dans la définition de la vision stratégique, de la stratégie et du programme de travail à moyen terme de l'organisation, et a renforcé la collaboration avec les gouvernements et d'autres organisations environnementales.

Entré aux Nations Unies en 2007, M. Thiaw était Directeur de la Division de la mise en œuvre de la politique environnementale du PNUE.

Avant de rejoindre l'Organisation, il était directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest puis directeur général par intérim de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

M. Thiaw a débuté sa carrière en Mauritanie, son pays d'origine, où il a exercé pendant 10 ans au ministère du Développement rural. Il est titulaire d'un diplôme supérieur en techniques forestières. Sur twitter, Thiaw s’est dit "honoré d'être nommé par Antonio Guterres Secrétaire général de l'ONU comme Secrétaire exécutif de la Convention de lutte contre la désertification". " Je réjouis de travailler avec les Parties, le personnel et les partenaires de la Convention", écrit-il.