Communiqué :Biram Dah Abeid, le Mauritanien anti-esclavagiste de l’IRA

Biram Dah Abeid, le Mauritanien anti-esclavagiste de l’IRA

Docteur honoris causa de la KUL ce 4 février

C’est en février 2017 que l’assemblée générale du Conseil des étudiants STURA a vu son initiative acceptée par toutes les facultés de la KUL (Koninklijke Universiteit Leuven).

Robbe Van Hoof, président du STURA explique :

« La mission de notre Université est d’être au service des gens et de la société, avec une attention toute particulière pour les plus vulnérables. L’engagement de Biram Dah Abeid pour une cause juste et son courage moral est un exemple pour tous. La KUL reconnaît sa contribution courageuse à la transformation de la société mauritanienne et espère donner un signal fort à l’opinion publique. »

En mai 2017 le Conseil académique de la KUL accepte cette candidature et décide de conférer le titre de docteur honoris causa à Biram Dah Abeid, président du mouvement de l’IRA qui depuis 2008 lutte pour une abolition effective de l’esclavage par ascendance et contre le racisme d’Etat à l’encontre des Mauritaniens noirs.

Lorsque Biram Dah Abeid a, une nouvelle fois, été arrêté et emprisonné en août 2018, Luc Sels, le Recteur de la KUL, a exprimé sa profonde déception et son sentiment d’injustice et a mené les démarches diplomatiques appropriées.

Si certains le comparent parfois à Nelson Mandela, Biram Dah Abeid s’en défend, prétextant que depuis 2008, après 4 arrestations, il n’a encore purgé que 2 ans et demi de prison. Mais sa lutte non violente depuis dix ans pour que tous les Mauritaniens jouissent des mêmes droits est similaire à celle du Sud africain.

La République islamique de Mauritanie est aujourd’hui en crise. D’une part, le pouvoir du Président Mohamed Ould Abdel Aziz s’appuie sur une minorité qui entend préserver à tout prix ses prérogatives. Et d’autre part, le Député Biram Dah Abeid est de plus en plus soutenu par une majorité de citoyens conscients de leurs droits.

La section belge de l’IRA Mauritanie félicite la KUL pour son initiative et se réjouit tout particulièrement de cette distinction qui reconnaît l’engagement exceptionnel d’un homme, fils d’esclave, aujourd’hui député à l’Assemblée nationale et candidat à l’élection présidentielle de cette année.

