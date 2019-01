La BMS fête ses cinq ans d’existence

Lancée en 2014, la banque Mouamalat As-sahiha a fêté ce lundi 14 janvier son 5ème anniversaire lors d’une cérémonie organisée à l’hôtel Azalai en l’honneur de ses clients, de ses partenaires et de ses employés. La réception a vu la participation des actionnaires de la banque, de ses travailleurs, d’un important groupe d’opérateurs économiques et des leaders d’opinion.

Prenant la parole à cette occasion, le président du conseil d’administration, M. Ahmed Ould Hamdi Ould Mouknass, après avoir souhaité la bienvenue aux invités, a affirmé que ‘’le credo de la BMS repose sur un partenariat fructueux, transparent et professionnel avec les clients qu’elle entend fidéliser grâce à des services attractifs de qualité, qui répondent aux besoins en perpétuelle évolution, dans le respect rigoureux des règles professionnelles et des valeurs éthiques.’’ Ould Mouknass a ensuite réitéré ‘’la détermination sans faille des actionnaires des actionnaires de la BMS à réaliser l’objectif, partagé avec les partenaires, de bâtir une institution financière islamique qui participe efficacement à accélérer le rythme de croissance et à consolider la prospérité économique que connait le pays dans tous les domaines.’’ C’est dans ce cadre que se situe l’augmentation du capital de la banque qui est passé de 6 à 8 milliards d’anciennes ouguiyas en 2018, avec la perspective de le porter à 10 en 2020.

S’agissant de la contribution de la banque au financement de l’économie nationale, le président a estimé à 71 milliards d’ouguiyas anciens le volume des financements de la banque au cours des cinq dernières années. Des financements qui ont bénéficié à des secteurs vitaux comme la santé, la commerce, les BTP, l’immobilier, les industries alimentaires, la pêche, les technologies de l’information, le transport, le tourisme, les infrastructures et les services divers.

Plusieurs clients de la banque ont ensuite pris la parole. Tous ont loué la qualité des relations qu’ils entretiennent avec l’institution, les services qu’elle propose, la célérité dans ses rapports avec sa clientèle, son rôle de pionnière dans la finance islamique et sa contribution à l’activité économique.