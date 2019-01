La constitution, une ligne rouge (groupes parlementaires Tawassoul, Ufp/Rfd, Adil/Sawab)

Alors que l'opinion publique aspire à voir se développer un travail parlementaire sérieux et porteur sous l'égide de parlementaires qui assument pleinement leur rôle en tant que représentants du peuple, et défenseurs du droit et de la constitution, un groupe de députés se lancent dans une entreprise anticonstitutionnelle en essayant d'obtenir des signatures afin de modifier les articles verrouillés de la loi fondamentale.

Devant une situation aussi grave, nous députés des groupes parlementaires de l'opposition:

- condamnons fermement cette violation de la constitution et proclamons notre détermination à y faire face par tous les moyens légaux quel qu' en sera le prix;

- appelons nos collègues députés à l'union sacrée dans cette phase cruciale de l'histoire de notre pays pour faire face à toute entreprise visant à porter atteinte à la constitution;

- convions les initiateurs de ce projet à y mettre fin immédiatement et leur faisons porter l'entière responsabilité de toute conséquence préjudiciable à la sécurité, à la stabilité et à l'unité du pays qui pourrait en découler;

- saluons le rejet largement manifesté par l'opinion publique de ce type d'initiatives dangereuses et réitérons notre appel à toutes les forces vives : partis politiques, centrales syndicales, organisations de la société civile ainsi qu'à tous les citoyens pour qu' elles restent fermes sur leur attachement à la constitution et se tiennent disposées à la protéger par toutes les voies et tous les moyens pacifiques.

Les signataires:

1- le groupe parlementaire de Tawassoul

2- le groupe parlementaire Ufp / Rfd;

3- le groupe parlementaire Adil/Sawab