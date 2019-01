Soirée trophées de la RAM aux agences de voyage partenaires

La Royal Air Maroc (RAM), compagnie desservant le plus grand nombre de destinations, à partir de Nouakchott, a primé une vingtaine d’agence de voyage et de tourisme, autour d’un dîner, organisée dans la nuit du jeudi au vendredi.

Ahmed Benrbia, directeur du département RAM Afrique, a fait spécialement le déplacement de la capitale mauritanienne, pour témoigner de toute l’importance de cette cérémonie de distribution de trophées sur fond d’un copieux dîner. Dans un mot prononcé à cette occasion, M. Benrbia a salué ce geste qui constitue une reconnaissance pour les énormes efforts que mènent les agences de voyage. ‘’Soyez persuadés que nous sommes à vos côtés et nous le resterons’’, dira-t-il à leur encontre. Il remerciera ensuite chaleureusement l’équipe commerciale de la RAM pour les efforts inlassables qu’elle ne cesse de mener pour porter haut l’étendard de la Compagnie. Même son de cloche chez le Directeur régional pour la Mauritanie, Benmoumen Yassir, qui a loué, à son tour, « le professionnalisme et le dévouement du personnel de la représentation de la RAM à Nouakchott ».

Au cours de cette soirée, l’animation musicale était également au rendez-vous. Dans une déclaration à la presse, Mohamed El Mamy – représentant de l’agence «AFRICAR et MTS-premier prix » a mis l’accent sur les rapports stratégiques avec la compagnie marocaine: «la RAM est un partenaire important sur le marché mauritanien, qui fait beaucoup pour la promotion du secteur des transports aériens et le tourisme ».

Discours similaire chez Mohamed Lemine Ould Bétiche, DG de « Dun Air», agence de voyage et de tourisme- deuxième prix: «nous travaillons beaucoup avec la RAM pour un chiffre d’affaires important et nous sensibilisons tous nos clients par rapport aux excellentes conditions de voyage offertes sur les lignes de la RAM ».

La Royal Air Maroc, une des plus grandes compagnies aériennes africaines, transporte annuellement plusieurs dizaines de milliers de passagers à partir de l’aéroport de Nouakchott.

,